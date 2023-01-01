روبية إندونيسية إلى أوقية موريتانية

تحويل IDR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
٢٬٤٨٨٫٣٣ mru

1.00000 IDR = 0.00249 MRU

متوسط سعر صرف السوق عند 14:45 UTC
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IDR إلى MRU مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 MRU
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.066588.66091.439141.661990.963518.3083
1GBP1.1524711.2291102.1781.658551.915381.1104121.0996
1USD0.937650.813603183.13261.34941.558360.903417.1667
1INR0.01127890.009786820.01202910.01623190.01874550.0108670.206498

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Mauritanian Ouguiya
1 IDR0.00249 MRU
5 IDR0.01244 MRU
10 IDR0.02488 MRU
20 IDR0.04977 MRU
50 IDR0.12442 MRU
100 IDR0.24883 MRU
250 IDR0.62208 MRU
500 IDR1.24416 MRU
1000 IDR2.48833 MRU
2000 IDR4.97666 MRU
5000 IDR12.44165 MRU
10000 IDR24.88330 MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الروبية الإندونيسية
1 MRU401.87700 IDR
5 MRU2009.38500 IDR
10 MRU4018.77000 IDR
20 MRU8037.54000 IDR
50 MRU20093.85000 IDR
100 MRU40187.70000 IDR
250 MRU100469.25000 IDR
500 MRU200938.50000 IDR
1000 MRU401877.00000 IDR
2000 MRU803754.00000 IDR
5000 MRU2009385.00000 IDR
10000 MRU4018770.00000 IDR