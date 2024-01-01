5000 أوقية موريتانية إلى روبية إندونيسية

تحويل MRU إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

5,000 mru
1,969,515 idr

1.00000 MRU = 393.90300 IDR

Mid-market exchange rate at 14:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الروبية الإندونيسية
1 MRU393.90300 IDR
5 MRU1969.51500 IDR
10 MRU3939.03000 IDR
20 MRU7878.06000 IDR
50 MRU19695.15000 IDR
100 MRU39390.30000 IDR
250 MRU98475.75000 IDR
500 MRU196951.50000 IDR
1000 MRU393903.00000 IDR
2000 MRU787806.00000 IDR
5000 MRU1969515.00000 IDR
10000 MRU3939030.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Mauritanian Ouguiya
1 IDR0.00254 MRU
5 IDR0.01269 MRU
10 IDR0.02539 MRU
20 IDR0.05077 MRU
50 IDR0.12693 MRU
100 IDR0.25387 MRU
250 IDR0.63467 MRU
500 IDR1.26935 MRU
1000 IDR2.53869 MRU
2000 IDR5.07738 MRU
5000 IDR12.69345 MRU
10000 IDR25.38690 MRU