تحويل INR إلى MRU بسعر الصرف الحقيقي

300 روبية هندية إلى أوقية موريتانية

300 inr
141.20 mru

₹1.000 INR = UM0.4707 MRU

Mid-market exchange rate at 06:28
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.791.505279.321.354
1 CAD0.7310.6822.6830.5771.1204.040.989
1 EUR1.0711.46613.9320.8461.612299.0261.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى أوقية موريتانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MRU في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MRU وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Mauritanian Ouguiya
1 INR٠٫٤٧٠٦٨ MRU
5 INR٢٫٣٥٣٤٢ MRU
10 INR٤٫٧٠٦٨٣ MRU
20 INR٩٫٤١٣٦٦ MRU
50 INR٢٣٫٥٣٤١٥ MRU
100 INR٤٧٫٠٦٨٣٠ MRU
250 INR١١٧٫٦٧٠٧٥ MRU
300 INR١٤١٫٢٠٤٩٠ MRU
500 INR٢٣٥٫٣٤١٥٠ MRU
600 INR٢٨٢٫٤٠٩٨٠ MRU
1000 INR٤٧٠٫٦٨٣٠٠ MRU
2000 INR٩٤١٫٣٦٦٠٠ MRU
5000 INR٢٬٣٥٣٫٤١٥٠٠ MRU
10000 INR٤٬٧٠٦٫٨٣٠٠٠ MRU
25000 INR١١٬٧٦٧٫٠٧٥٠٠ MRU
50000 INR٢٣٬٥٣٤٫١٥٠٠٠ MRU
100000 INR٤٧٬٠٦٨٫٣٠٠٠٠ MRU
1000000 INR٤٧٠٬٦٨٣٫٠٠٠٠٠ MRU
1000000000 INR٤٧٠٬٦٨٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MRU
معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الروبية الهندية
1 MRU٢٫١٢٤٥٧ INR
5 MRU١٠٫٦٢٢٨٥ INR
10 MRU٢١٫٢٤٥٧٠ INR
20 MRU٤٢٫٤٩١٤٠ INR
50 MRU١٠٦٫٢٢٨٥٠ INR
100 MRU٢١٢٫٤٥٧٠٠ INR
250 MRU٥٣١٫١٤٢٥٠ INR
500 MRU١٬٠٦٢٫٢٨٥٠٠ INR
1000 MRU٢٬١٢٤٫٥٧٠٠٠ INR
2000 MRU٤٬٢٤٩٫١٤٠٠٠ INR
5000 MRU١٠٬٦٢٢٫٨٥٠٠٠ INR
10000 MRU٢١٬٢٤٥٫٧٠٠٠٠ INR