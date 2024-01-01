5 أوقية موريتانية إلى روبية هندية

تحويل MRU إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

5 mru
10.39 inr

1.00000 MRU = 2.07839 INR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / الروبية الهندية
1 MRU2.07839 INR
5 MRU10.39195 INR
10 MRU20.78390 INR
20 MRU41.56780 INR
50 MRU103.91950 INR
100 MRU207.83900 INR
250 MRU519.59750 INR
500 MRU1039.19500 INR
1000 MRU2078.39000 INR
2000 MRU4156.78000 INR
5000 MRU10391.95000 INR
10000 MRU20783.90000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Mauritanian Ouguiya
1 INR0.48114 MRU
5 INR2.40571 MRU
10 INR4.81142 MRU
20 INR9.62284 MRU
50 INR24.05710 MRU
100 INR48.11420 MRU
250 INR120.28550 MRU
500 INR240.57100 MRU
1000 INR481.14200 MRU
2000 INR962.28400 MRU
5000 INR2405.71000 MRU
10000 INR4811.42000 MRU