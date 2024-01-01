ألف أوقية موريتانية إلى يوان صيني

تحويل MRU إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mru
180.56 cny

1.00000 MRU = 0.18056 CNY

Mid-market exchange rate at 18:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل أوقية موريتانية إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MRU في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MRU الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Ouguiyas الموريتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritanian Ouguiya / Chinese Yuan RMB
1 MRU0.18056 CNY
5 MRU0.90281 CNY
10 MRU1.80562 CNY
20 MRU3.61124 CNY
50 MRU9.02810 CNY
100 MRU18.05620 CNY
250 MRU45.14050 CNY
500 MRU90.28100 CNY
1000 MRU180.56200 CNY
2000 MRU361.12400 CNY
5000 MRU902.81000 CNY
10000 MRU1805.62000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Mauritanian Ouguiya
1 CNY5.53826 MRU
5 CNY27.69130 MRU
10 CNY55.38260 MRU
20 CNY110.76520 MRU
50 CNY276.91300 MRU
100 CNY553.82600 MRU
250 CNY1384.56500 MRU
500 CNY2769.13000 MRU
1000 CNY5538.26000 MRU
2000 CNY11076.52000 MRU
5000 CNY27691.30000 MRU
10000 CNY55382.60000 MRU