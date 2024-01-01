Чилийские песо в мавританские угии

Сконвертируйте CLP в MRU по реальному обменному курсу

1 000 clp
41,98 mru

$1,000 CLP = UM0,04198 MRU

Среднерыночный курс в 21:10
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1 CLP в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04370,0447
Низкий0,04130,0411
В среднем0,04230,0426
Изменить-0.16%1.43%
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Соотношение 1 CLP к MRU

За последние 30 дней максимальный курс CLP к MRU составил 0,0437, а минимальный — 0,0413. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0423. Изменение курса CLP к MRU в процентном соотношении составило -0.16.

За последние 90 дней максимальный курс CLP к MRU составил 0,0447, а минимальный — 0,0411. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0426. Изменение курса CLP к MRU в процентном соотношении составило 1.43.

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Популярные валюты

 USDGBPCADSGDEURAUDMXNNZD
1 USD10,7731,3711,3440,9181,49217,9891,66
1 GBP1,29411,7741,741,1881,93123,2772,148
1 CAD0,730,56410,9810,671,08913,1251,211
1 SGD0,7440,5751,01910,6831,1113,381,235

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Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чилийское песо

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CLP в CAD

CLP в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чилийское песо / Мавританская угия
1 CLP0,04198 MRU
5 CLP0,20991 MRU
10 CLP0,41982 MRU
20 CLP0,83964 MRU
50 CLP2,09910 MRU
100 CLP4,19820 MRU
250 CLP10,49550 MRU
500 CLP20,99100 MRU
1000 CLP41,98200 MRU
2000 CLP83,96400 MRU
5000 CLP209,91000 MRU
10000 CLP419,82000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Чилийское песо
1 MRU23,81970 CLP
5 MRU119,09850 CLP
10 MRU238,19700 CLP
20 MRU476,39400 CLP
50 MRU1 190,98500 CLP
100 MRU2 381,97000 CLP
250 MRU5 954,92500 CLP
500 MRU11 909,85000 CLP
1000 MRU23 819,70000 CLP
2000 MRU47 639,40000 CLP
5000 MRU119 098,50000 CLP
10000 MRU238 197,00000 CLP