Чилийские песо в мавританские угии
Сконвертируйте CLP в MRU по реальному обменному курсу
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|1 CLP в MRU
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0437
|0,0447
|Низкий
|0,0413
|0,0411
|В среднем
|0,0423
|0,0426
|Изменить
|-0.16%
|1.43%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 CLP к MRU
За последние 30 дней максимальный курс CLP к MRU составил 0,0437, а минимальный — 0,0413. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0423. Изменение курса CLP к MRU в процентном соотношении составило -0.16.
За последние 90 дней максимальный курс CLP к MRU составил 0,0447, а минимальный — 0,0411. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0426. Изменение курса CLP к MRU в процентном соотношении составило 1.43.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из чилийских песо в мавританские угии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CLP из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CLP в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Мавританская угия / Чилийское песо
|1 MRU
|23,81970 CLP
|5 MRU
|119,09850 CLP
|10 MRU
|238,19700 CLP
|20 MRU
|476,39400 CLP
|50 MRU
|1 190,98500 CLP
|100 MRU
|2 381,97000 CLP
|250 MRU
|5 954,92500 CLP
|500 MRU
|11 909,85000 CLP
|1000 MRU
|23 819,70000 CLP
|2000 MRU
|47 639,40000 CLP
|5000 MRU
|119 098,50000 CLP
|10000 MRU
|238 197,00000 CLP