История обменного курса чилийское песо–мавританские угии

Обменный курс чилийское песо/мавританские угии сейчас составляет 0,042, отражая изменение в размере -2.034% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чилийское песо оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -3.030% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чилийское песо/мавританские угии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,044, и минимумом, равным 0,042, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -1.308% уменьшение стоимости.