بيزو تشيلي إلى بيزو كولومبي

تحويل CLP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٤٬٤٣٩٫٩٢ cop

1.00000 CLP = 4.43992 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.064988.51331.437241.66040.9646518.1875
1GBP1.1549311.22985102.2241.659871.91761.1141121.0047
1USD0.939050.813107183.11891.349651.559210.9057517.0791
1INR0.01129770.009782460.01203110.01623760.01875880.0108970.205478

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / البيزو الكولومبي
1 CLP4.43992 COP
5 CLP22.19960 COP
10 CLP44.39920 COP
20 CLP88.79840 COP
50 CLP221.99600 COP
100 CLP443.99200 COP
250 CLP1109.98000 COP
500 CLP2219.96000 COP
1000 CLP4439.92000 COP
2000 CLP8879.84000 COP
5000 CLP22199.60000 COP
10000 CLP44399.20000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Chilean Peso
1 COP0.22523 CLP
5 COP1.12615 CLP
10 COP2.25229 CLP
20 COP4.50458 CLP
50 COP11.26145 CLP
100 COP22.52290 CLP
250 COP56.30725 CLP
500 COP112.61450 CLP
1000 COP225.22900 CLP
2000 COP450.45800 CLP
5000 COP1126.14500 CLP
10000 COP2252.29000 CLP