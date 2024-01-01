1 بيزو كولومبي إلى بيزو تشيلي

تحويل COP إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0 clp

$1.000 COP = $0.2290 CLP

Mid-market exchange rate at 11:41
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COP إلى CLP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7841.5161.32557.29518.236
1 EUR1.09211.4990.8561.6551.44762.57519.917
1 CAD0.7280.66710.5711.1040.96541.73813.284
1 GBP1.2761.1681.75211.9341.69173.11223.27

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Chilean Peso
1 COP٠٫٢٢٨٩٩ CLP
5 COP١٫١٤٤٩٣ CLP
10 COP٢٫٢٨٩٨٦ CLP
20 COP٤٫٥٧٩٧٢ CLP
50 COP١١٫٤٤٩٣٠ CLP
100 COP٢٢٫٨٩٨٦٠ CLP
250 COP٥٧٫٢٤٦٥٠ CLP
500 COP١١٤٫٤٩٣٠٠ CLP
1000 COP٢٢٨٫٩٨٦٠٠ CLP
2000 COP٤٥٧٫٩٧٢٠٠ CLP
5000 COP١٬١٤٤٫٩٣٠٠٠ CLP
10000 COP٢٬٢٨٩٫٨٦٠٠٠ CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / البيزو الكولومبي
1 CLP٤٫٣٦٧٠٨ COP
5 CLP٢١٫٨٣٥٤٠ COP
10 CLP٤٣٫٦٧٠٨٠ COP
20 CLP٨٧٫٣٤١٦٠ COP
50 CLP٢١٨٫٣٥٤٠٠ COP
100 CLP٤٣٦٫٧٠٨٠٠ COP
250 CLP١٬٠٩١٫٧٧٠٠٠ COP
500 CLP٢٬١٨٣٫٥٤٠٠٠ COP
1000 CLP٤٬٣٦٧٫٠٨٠٠٠ COP
2000 CLP٨٬٧٣٤٫١٦٠٠٠ COP
5000 CLP٢١٬٨٣٥٫٤٠٠٠٠ COP
10000 CLP٤٣٬٦٧٠٫٨٠٠٠٠ COP