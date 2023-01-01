بيزو كولومبي إلى راند جنوب أفريقي

تحويل COP إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٤٫٨٠ zar

1.00000 COP = 0.00480 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:27 UTC
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COP إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.066388.64151.438761.66220.964218.205
1GBP1.1548711.2315102.3751.661661.919721.1135221.0255
1USD0.93780.812018183.131.34931.558850.9042517.0731
1INR0.01128140.009768050.012029410.01623120.01875190.01087750.205378

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / راند جنوب أفريقيا
1 COP0.00480 ZAR
5 COP0.02399 ZAR
10 COP0.04798 ZAR
20 COP0.09596 ZAR
50 COP0.23989 ZAR
100 COP0.47978 ZAR
250 COP1.19945 ZAR
500 COP2.39890 ZAR
1000 COP4.79781 ZAR
2000 COP9.59562 ZAR
5000 COP23.98905 ZAR
10000 COP47.97810 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / البيزو الكولومبي
1 ZAR208.42900 COP
5 ZAR1042.14500 COP
10 ZAR2084.29000 COP
20 ZAR4168.58000 COP
50 ZAR10421.45000 COP
100 ZAR20842.90000 COP
250 ZAR52107.25000 COP
500 ZAR104214.50000 COP
1000 ZAR208429.00000 COP
2000 ZAR416858.00000 COP
5000 ZAR1042145.00000 COP
10000 ZAR2084290.00000 COP