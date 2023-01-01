بيزو كولومبي إلى بيزو فلبيني
تحويل COP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بيزو فلبيني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Colombian peso
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Philippine Peso / البيزو الكولومبي
|1 PHP
|68.98180 COP
|5 PHP
|344.90900 COP
|10 PHP
|689.81800 COP
|20 PHP
|1379.63600 COP
|50 PHP
|3449.09000 COP
|100 PHP
|6898.18000 COP
|250 PHP
|17245.45000 COP
|500 PHP
|34490.90000 COP
|1000 PHP
|68981.80000 COP
|2000 PHP
|137963.60000 COP
|5000 PHP
|344909.00000 COP
|10000 PHP
|689818.00000 COP