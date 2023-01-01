بيزو كولومبي إلى بيزو فلبيني

تحويل COP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
١٤٫٥٠ php

1.00000 COP = 0.01450 PHP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:22 UTC
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COP إلى PHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 PHP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.06688.60651.439051.662510.964718.2038
1GBP1.1551311.23135102.351.662261.920381.1143621.0274
1USD0.93810.812117183.12051.349951.559580.90517.0767
1INR0.01128590.009770350.012030710.01624090.01876280.01088780.205445

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Philippine Peso
1 COP0.01450 PHP
5 COP0.07248 PHP
10 COP0.14497 PHP
20 COP0.28993 PHP
50 COP0.72483 PHP
100 COP1.44966 PHP
250 COP3.62415 PHP
500 COP7.24830 PHP
1000 COP14.49660 PHP
2000 COP28.99320 PHP
5000 COP72.48300 PHP
10000 COP144.96600 PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / البيزو الكولومبي
1 PHP68.98180 COP
5 PHP344.90900 COP
10 PHP689.81800 COP
20 PHP1379.63600 COP
50 PHP3449.09000 COP
100 PHP6898.18000 COP
250 PHP17245.45000 COP
500 PHP34490.90000 COP
1000 PHP68981.80000 COP
2000 PHP137963.60000 COP
5000 PHP344909.00000 COP
10000 PHP689818.00000 COP