1 بيزو فلبيني إلى بيزو كولومبي

تحويل PHP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1 php
70.95 cop

1.00000 PHP = 70.94820 COP

Mid-market exchange rate at 00:07
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36610.932351.535270.8085051309.54149.5257.30125
1CAD0.73201110.6824961.123840.591835958.597109.4545.34459
1EUR1.072551.4652111.646660.867151404.55160.3757.83096
1AUD0.651350.8898090.60729110.52662852.96997.39314.75567

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / البيزو الكولومبي
1 PHP70.94820 COP
5 PHP354.74100 COP
10 PHP709.48200 COP
20 PHP1418.96400 COP
50 PHP3547.41000 COP
100 PHP7094.82000 COP
250 PHP17737.05000 COP
500 PHP35474.10000 COP
1000 PHP70948.20000 COP
2000 PHP141896.40000 COP
5000 PHP354741.00000 COP
10000 PHP709482.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Philippine Peso
1 COP0.01409 PHP
5 COP0.07047 PHP
10 COP0.14095 PHP
20 COP0.28190 PHP
50 COP0.70474 PHP
100 COP1.40948 PHP
250 COP3.52370 PHP
500 COP7.04740 PHP
1000 COP14.09480 PHP
2000 COP28.18960 PHP
5000 COP70.47400 PHP
10000 COP140.94800 PHP