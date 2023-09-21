ريال برازيلي إلى بيزو كولومبي

تحويل BRL إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٨٠٣٬٦٥٦ cop

1.00000 BRL = 803.65600 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863551.064188.46661.435051.659290.9577518.2182
1GBP1.1580111.23235102.4541.661951.921641.1090821.0988
1USD0.939750.811458183.13751.34861.559330.917.1208
1INR0.01130370.009760430.012028310.01622130.01875610.01082540.205934

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / البيزو الكولومبي
1 BRL803.65600 COP
5 BRL4018.28000 COP
10 BRL8036.56000 COP
20 BRL16073.12000 COP
50 BRL40182.80000 COP
100 BRL80365.60000 COP
250 BRL200914.00000 COP
500 BRL401828.00000 COP
1000 BRL803656.00000 COP
2000 BRL1607312.00000 COP
5000 BRL4018280.00000 COP
10000 BRL8036560.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الريال البرازيلي
1 COP0.00124 BRL
5 COP0.00622 BRL
10 COP0.01244 BRL
20 COP0.02489 BRL
50 COP0.06222 BRL
100 COP0.12443 BRL
250 COP0.31108 BRL
500 COP0.62216 BRL
1000 COP1.24431 BRL
2000 COP2.48862 BRL
5000 COP6.22155 BRL
10000 COP12.44310 BRL