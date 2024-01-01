50 بيزو كولومبي إلى ريال برازيلي

تحويل COP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

50 cop
0.07 brl

$1.000 COP = R$0.001353 BRL

Mid-market exchange rate at 11:32
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COP إلى BRL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7841.5161.32557.29618.229
1 EUR1.09211.4990.8561.6551.44762.5719.907
1 CAD0.7280.66710.5711.1040.96541.73813.279
1 GBP1.2761.1681.75111.9341.69173.10123.257

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الريال البرازيلي
1 COP٠٫٠٠١٣٥ BRL
5 COP٠٫٠٠٦٧٧ BRL
10 COP٠٫٠١٣٥٣ BRL
20 COP٠٫٠٢٧٠٦ BRL
50 COP٠٫٠٦٧٦٥ BRL
100 COP٠٫١٣٥٣١ BRL
250 COP٠٫٣٣٨٢٧ BRL
500 COP٠٫٦٧٦٥٤ BRL
1000 COP١٫٣٥٣٠٧ BRL
2000 COP٢٫٧٠٦١٤ BRL
5000 COP٦٫٧٦٥٣٥ BRL
10000 COP١٣٫٥٣٠٧٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / البيزو الكولومبي
1 BRL٧٣٩٫٠٥٨٠٠ COP
5 BRL٣٬٦٩٥٫٢٩٠٠٠ COP
10 BRL٧٬٣٩٠٫٥٨٠٠٠ COP
20 BRL١٤٬٧٨١٫١٦٠٠٠ COP
50 BRL٣٦٬٩٥٢٫٩٠٠٠٠ COP
100 BRL٧٣٬٩٠٥٫٨٠٠٠٠ COP
250 BRL١٨٤٬٧٦٤٫٥٠٠٠٠ COP
500 BRL٣٦٩٬٥٢٩٫٠٠٠٠٠ COP
1000 BRL٧٣٩٬٠٥٨٫٠٠٠٠٠ COP
2000 BRL١٬٤٧٨٬١١٦٫٠٠٠٠٠ COP
5000 BRL٣٬٦٩٥٬٢٩٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 BRL٧٬٣٩٠٬٥٨٠٫٠٠٠٠٠ COP