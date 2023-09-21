يورو إلى بيزو كولومبي

تحويل EUR إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000 eur
4173400.00 cop

1.00000 EUR = 4173.40000 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:32 UTC
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EUR إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064188.24051.434251.655290.9576518.2046
1GBP1.1578111.23205102.1681.660621.916541.1087821.0779
1USD0.939750.811655182.9251.347851.555570.8999517.108
1INR0.01133270.009787820.012059110.01625380.01875880.01085260.206307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / البيزو الكولومبي
1 EUR4173.40000 COP
5 EUR20867.00000 COP
10 EUR41734.00000 COP
20 EUR83468.00000 COP
50 EUR208670.00000 COP
100 EUR417340.00000 COP
250 EUR1043350.00000 COP
500 EUR2086700.00000 COP
1000 EUR4173400.00000 COP
2000 EUR8346800.00000 COP
5000 EUR20867000.00000 COP
10000 EUR41734000.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / اليورو
1 COP0.00024 EUR
5 COP0.00120 EUR
10 COP0.00240 EUR
20 COP0.00479 EUR
50 COP0.01198 EUR
100 COP0.02396 EUR
250 COP0.05990 EUR
500 COP0.11981 EUR
1000 COP0.23961 EUR
2000 COP0.47923 EUR
5000 COP1.19807 EUR
10000 COP2.39613 EUR