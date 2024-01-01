50 بيزو كولومبي إلى يورو

تحويل COP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

50 cop
0.01 eur

$1.000 COP = €0.0002248 EUR

Mid-market exchange rate at 11:04
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COP إلى EUR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3720.7841.5151.32457.30118.227
1 EUR1.09311.4990.8561.6561.44762.62119.919
1 CAD0.7290.66710.5711.1040.96541.76613.285
1 GBP1.2761.1681.75111.9331.6973.12523.26

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / اليورو
1 COP٠٫٠٠٠٢٢ EUR
5 COP٠٫٠٠١١٢ EUR
10 COP٠٫٠٠٢٢٥ EUR
20 COP٠٫٠٠٤٥٠ EUR
50 COP٠٫٠١١٢٤ EUR
100 COP٠٫٠٢٢٤٨ EUR
250 COP٠٫٠٥٦١٩ EUR
500 COP٠٫١١٢٣٨ EUR
1000 COP٠٫٢٢٤٧٦ EUR
2000 COP٠٫٤٤٩٥١ EUR
5000 COP١٫١٢٣٧٨ EUR
10000 COP٢٫٢٤٧٥٦ EUR
معدلات التحويل اليورو / البيزو الكولومبي
1 EUR٤٬٤٤٩٫٢٧٠٠٠ COP
5 EUR٢٢٬٢٤٦٫٣٥٠٠٠ COP
10 EUR٤٤٬٤٩٢٫٧٠٠٠٠ COP
20 EUR٨٨٬٩٨٥٫٤٠٠٠٠ COP
50 EUR٢٢٢٬٤٦٣٫٥٠٠٠٠ COP
100 EUR٤٤٤٬٩٢٧٫٠٠٠٠٠ COP
250 EUR١٬١١٢٬٣١٧٫٥٠٠٠٠ COP
500 EUR٢٬٢٢٤٬٦٣٥٫٠٠٠٠٠ COP
1000 EUR٤٬٤٤٩٬٢٧٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 EUR٨٬٨٩٨٬٥٤٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 EUR٢٢٬٢٤٦٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 EUR٤٤٬٤٩٢٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ COP