روبية إندونيسية إلى بيزو كولومبي

تحويل IDR إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
257115.00 cop

1.00000 IDR = 0.25711 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:38 UTC
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IDR إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.70451.438961.661270.963418.315
1GBP1.1520711.22955102.1991.657861.913991.1099121.1012
1USD0.937050.813306183.11891.348351.556660.9025517.1617
1INR0.01127340.009784850.01203110.01622190.01872810.01085850.206472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / البيزو الكولومبي
1 IDR0.25711 COP
5 IDR1.28557 COP
10 IDR2.57115 COP
20 IDR5.14230 COP
50 IDR12.85575 COP
100 IDR25.71150 COP
250 IDR64.27875 COP
500 IDR128.55750 COP
1000 IDR257.11500 COP
2000 IDR514.23000 COP
5000 IDR1285.57500 COP
10000 IDR2571.15000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الروبية الإندونيسية
1 COP3.88931 IDR
5 COP19.44655 IDR
10 COP38.89310 IDR
20 COP77.78620 IDR
50 COP194.46550 IDR
100 COP388.93100 IDR
250 COP972.32750 IDR
500 COP1944.65500 IDR
1000 COP3889.31000 IDR
2000 COP7778.62000 IDR
5000 COP19446.55000 IDR
10000 COP38893.10000 IDR