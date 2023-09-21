شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو كولومبي

تحويل ILS إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٬٠٣٦٬١٣٠٫٠٠ cop

1.00000 ILS = 1036.13000 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:54 UTC
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ILS إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 COP
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065888.60241.438831.661160.962718.3169
1GBP1.152611.22845102.1241.658411.914671.1096121.1123
1USD0.938250.814034183.13231.351.55860.903217.1861
1INR0.01128640.009792030.01202910.01623920.01874850.01086460.206732

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / البيزو الكولومبي
1 ILS1036.13000 COP
5 ILS5180.65000 COP
10 ILS10361.30000 COP
20 ILS20722.60000 COP
50 ILS51806.50000 COP
100 ILS103613.00000 COP
250 ILS259032.50000 COP
500 ILS518065.00000 COP
1000 ILS1036130.00000 COP
2000 ILS2072260.00000 COP
5000 ILS5180650.00000 COP
10000 ILS10361300.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Israeli New Sheqel
1 COP0.00097 ILS
5 COP0.00483 ILS
10 COP0.00965 ILS
20 COP0.01930 ILS
50 COP0.04826 ILS
100 COP0.09651 ILS
250 COP0.24128 ILS
500 COP0.48256 ILS
1000 COP0.96513 ILS
2000 COP1.93025 ILS
5000 COP4.82563 ILS
10000 COP9.65125 ILS