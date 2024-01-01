ألف بيزو كولومبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل COP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1,000 cop
0.92 ils

$1.000 COP = ₪0.0009249 ILS

Mid-market exchange rate at 12:23
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COP إلى ILS مخطط التحويل

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7831.5161.32557.2918.218
1 EUR1.09211.50.8561.6561.44762.57519.898
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.71613.265
1 GBP1.2771.1691.75311.9361.69173.14523.259

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Israeli New Sheqel
1 COP٠٫٠٠٠٩٢ ILS
5 COP٠٫٠٠٤٦٢ ILS
10 COP٠٫٠٠٩٢٥ ILS
20 COP٠٫٠١٨٥٠ ILS
50 COP٠٫٠٤٦٢٥ ILS
100 COP٠٫٠٩٢٤٩ ILS
250 COP٠٫٢٣١٢٤ ILS
500 COP٠٫٤٦٢٤٧ ILS
1000 COP٠٫٩٢٤٩٥ ILS
2000 COP١٫٨٤٩٩٠ ILS
5000 COP٤٫٦٢٤٧٥ ILS
10000 COP٩٫٢٤٩٤٩ ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / البيزو الكولومبي
1 ILS١٬٠٨١٫١٤٠٠٠ COP
5 ILS٥٬٤٠٥٫٧٠٠٠٠ COP
10 ILS١٠٬٨١١٫٤٠٠٠٠ COP
20 ILS٢١٬٦٢٢٫٨٠٠٠٠ COP
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100 ILS١٠٨٬١١٤٫٠٠٠٠٠ COP
250 ILS٢٧٠٬٢٨٥٫٠٠٠٠٠ COP
500 ILS٥٤٠٬٥٧٠٫٠٠٠٠٠ COP
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2000 ILS٢٬١٦٢٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ COP
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10000 ILS١٠٬٨١١٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ COP