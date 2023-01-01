بيزو كولومبي إلى دولار سنغافوري

تحويل COP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cop
0.35 sgd

1.00000 COP = 0.00035 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:23 UTC
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COP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0662588.63151.439061.662640.9644518.2062
1GBP1.15511.23155102.3721.662161.92041.1139421.0287
1USD0.937850.811985183.12451.349651.559330.904617.075
1INR0.01128270.00976830.012030110.01623650.0187590.01088250.205415

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار سنغافورة
1 COP0.00035 SGD
5 COP0.00174 SGD
10 COP0.00349 SGD
20 COP0.00697 SGD
50 COP0.01743 SGD
100 COP0.03485 SGD
250 COP0.08713 SGD
500 COP0.17426 SGD
1000 COP0.34852 SGD
2000 COP0.69704 SGD
5000 COP1.74261 SGD
10000 COP3.48521 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / البيزو الكولومبي
1 SGD2869.27000 COP
5 SGD14346.35000 COP
10 SGD28692.70000 COP
20 SGD57385.40000 COP
50 SGD143463.50000 COP
100 SGD286927.00000 COP
250 SGD717317.50000 COP
500 SGD1434635.00000 COP
1000 SGD2869270.00000 COP
2000 SGD5738540.00000 COP
5000 SGD14346350.00000 COP
10000 SGD28692700.00000 COP