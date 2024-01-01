Kolombiya pesosundan Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile COP → SGD çevirin

1.000 cop
0,35 sgd

1,000 COP = 0,0003530 SGD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10,941,3770,8031,5471,36256,62918,862
1 EUR1,06411,4660,8551,6471,44960,25820,071
1 CAD0,7260,68210,5831,1230,98841,11413,694
1 GBP1,2451,171,71511,9271,69570,50323,483

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kolombiya pesosundan Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak COP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut COP → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kolombiya pesosu için en iyi döviz çiftleri

COP → USD

COP → EUR

COP → CAD

COP → GBP

COP → AUD

COP → SGD

COP → PHP

COP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Singapur Doları
1 COP0,00035 SGD
5 COP0,00176 SGD
10 COP0,00353 SGD
20 COP0,00706 SGD
50 COP0,01765 SGD
100 COP0,03530 SGD
250 COP0,08825 SGD
500 COP0,17650 SGD
1000 COP0,35300 SGD
2000 COP0,70599 SGD
5000 COP1,76498 SGD
10000 COP3,52995 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Kolombiya Pesosu
1 SGD2.832,90000 COP
5 SGD14.164,50000 COP
10 SGD28.329,00000 COP
20 SGD56.658,00000 COP
50 SGD141.645,00000 COP
100 SGD283.290,00000 COP
250 SGD708.225,00000 COP
500 SGD1.416.450,00000 COP
1000 SGD2.832.900,00000 COP
2000 SGD5.665.800,00000 COP
5000 SGD14.164.500,00000 COP
10000 SGD28.329.000,00000 COP