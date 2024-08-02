50 Singapur dolarından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile SGD → COP çevirin

50 sgd
155.959 cop

1,000S$ SGD = 3.119$ COP

18:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → COP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → COPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3.119,18003.119,1800
Düşük2.919,99002.829,5400
Ortalama2.995,46732.957,2661
Değişim2.88%7.61%
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1 SGD → COP istatistikleri

SGD → COP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3.119,1800, en düşük 2.919,9900 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2.995,4673 oldu. SGD → COP kurundaki değişiklik 2.88 değerindeydi.

SGD → COP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3.119,1800, en düşük 2.829,5400 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2.957,2661 oldu. SGD → COP kurundaki değişiklik 7.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7927,1724,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4387,8264,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6114,6742,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kolombiya Pesosu
1 SGD3.119,18000 COP
5 SGD15.595,90000 COP
10 SGD31.191,80000 COP
20 SGD62.383,60000 COP
50 SGD155.959,00000 COP
100 SGD311.918,00000 COP
250 SGD779.795,00000 COP
500 SGD1.559.590,00000 COP
1000 SGD3.119.180,00000 COP
2000 SGD6.238.360,00000 COP
5000 SGD15.595.900,00000 COP
10000 SGD31.191.800,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Singapur Doları
1 COP0,00032 SGD
5 COP0,00160 SGD
10 COP0,00321 SGD
20 COP0,00641 SGD
50 COP0,01603 SGD
100 COP0,03206 SGD
250 COP0,08015 SGD
500 COP0,16030 SGD
1000 COP0,32060 SGD
2000 COP0,64119 SGD
5000 COP1,60298 SGD
10000 COP3,20597 SGD