Çin yuanından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile CNY → COP çevirin

1.000 cny
532.930 cop

1,000 CNY = 532,9 COP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

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Çin yuanından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Kolombiya Pesosu
1 CNY532,93000 COP
5 CNY2.664,65000 COP
10 CNY5.329,30000 COP
20 CNY10.658,60000 COP
50 CNY26.646,50000 COP
100 CNY53.293,00000 COP
250 CNY133.232,50000 COP
500 CNY266.465,00000 COP
1000 CNY532.930,00000 COP
2000 CNY1.065.860,00000 COP
5000 CNY2.664.650,00000 COP
10000 CNY5.329.300,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Çin Yuanı RMB
1 COP0,00188 CNY
5 COP0,00938 CNY
10 COP0,01876 CNY
20 COP0,03753 CNY
50 COP0,09382 CNY
100 COP0,18764 CNY
250 COP0,46911 CNY
500 COP0,93821 CNY
1000 COP1,87642 CNY
2000 COP3,75284 CNY
5000 COP9,38210 CNY
10000 COP18,76420 CNY