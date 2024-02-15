Singapur dolarından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile SGD → COP çevirin

1.000 sgd
2.902.160 cop

1.00000 SGD = 2902.16000 COP

20:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.928451.533150.79374583.00197.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005938540.00009806670.00005077110.005309130.0004601310.000305876
1 EUR1.077116839.211.651360.85494589.40137.748235.15069
1 AUD0.6522510197.10.60556110.5177254.1384.692033.11906

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Kolombiya Pesosu
1 SGD2902.16000 COP
5 SGD14510.80000 COP
10 SGD29021.60000 COP
20 SGD58043.20000 COP
50 SGD145108.00000 COP
100 SGD290216.00000 COP
250 SGD725540.00000 COP
500 SGD1451080.00000 COP
1000 SGD2902160.00000 COP
2000 SGD5804320.00000 COP
5000 SGD14510800.00000 COP
10000 SGD29021600.00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Singapur Doları
1 COP0.00034 SGD
5 COP0.00172 SGD
10 COP0.00345 SGD
20 COP0.00689 SGD
50 COP0.01723 SGD
100 COP0.03446 SGD
250 COP0.08614 SGD
500 COP0.17229 SGD
1000 COP0.34457 SGD
2000 COP0.68914 SGD
5000 COP1.72286 SGD
10000 COP3.44571 SGD