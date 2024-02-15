Türk lirasından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile TRY → COP çevirin

1.000 try
126.757 cop

1.00000 TRY = 126.75700 COP

23:20 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.92790.793336278.9783.00271.346153.6728530.8992
1 EUR1.077710.85497300.64689.4521.450753.9582333.3001
1 GBP1.26051.169631351.642104.6251.696824.6296338.9484
1 PKR0.003584610.003326170.002843810.2975330.004825430.01316580.110762

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Kolombiya Pesosu
1 TRY126.75700 COP
5 TRY633.78500 COP
10 TRY1267.57000 COP
20 TRY2535.14000 COP
50 TRY6337.85000 COP
100 TRY12675.70000 COP
250 TRY31689.25000 COP
500 TRY63378.50000 COP
1000 TRY126757.00000 COP
2000 TRY253514.00000 COP
5000 TRY633785.00000 COP
10000 TRY1267570.00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Türk Lirası
1 COP0.00789 TRY
5 COP0.03945 TRY
10 COP0.07889 TRY
20 COP0.15778 TRY
50 COP0.39446 TRY
100 COP0.78891 TRY
250 COP1.97228 TRY
500 COP3.94456 TRY
1000 COP7.88912 TRY
2000 COP15.77824 TRY
5000 COP39.44560 TRY
10000 COP78.89120 TRY