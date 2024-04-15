bin Türk lirasından Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile TRY → COP çevirin

1.000 try
119.121 cop

1,000 TRY = 119,1 COP

00:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,6141,3773,67247,56
1 EUR1,06410,855295,70489,0031,4663,90950,625
1 GBP1,2451,171345,903104,1121,7154,57359,219
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Kolombiya Pesosu
1 TRY119,12100 COP
5 TRY595,60500 COP
10 TRY1.191,21000 COP
20 TRY2.382,42000 COP
50 TRY5.956,05000 COP
100 TRY11.912,10000 COP
250 TRY29.780,25000 COP
500 TRY59.560,50000 COP
1000 TRY119.121,00000 COP
2000 TRY238.242,00000 COP
5000 TRY595.605,00000 COP
10000 TRY1.191.210,00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Türk Lirası
1 COP0,00839 TRY
5 COP0,04197 TRY
10 COP0,08395 TRY
20 COP0,16790 TRY
50 COP0,41974 TRY
100 COP0,83948 TRY
250 COP2,09871 TRY
500 COP4,19742 TRY
1000 COP8,39484 TRY
2000 COP16,78968 TRY
5000 COP41,97420 TRY
10000 COP83,94840 TRY