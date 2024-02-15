Yeni İsrail şekelinden Kolombiya pesosuna

Reel döviz kuru ile ILS → COP çevirin

1.000 ils
1.072.120 cop

1.00000 ILS = 1072.12000 COP

06:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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1 EUR10.853721.0729589.0721.453261.653620.94956518.337
1 GBP1.1713411.25675104.331.702211.936891.1122721.4782
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Yeni İsrail şekelinden Kolombiya pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak COP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → COP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Kolombiya Pesosu
1 ILS1072.12000 COP
5 ILS5360.60000 COP
10 ILS10721.20000 COP
20 ILS21442.40000 COP
50 ILS53606.00000 COP
100 ILS107212.00000 COP
250 ILS268030.00000 COP
500 ILS536060.00000 COP
1000 ILS1072120.00000 COP
2000 ILS2144240.00000 COP
5000 ILS5360600.00000 COP
10000 ILS10721200.00000 COP
Çevrim kurları Kolombiya Pesosu / Yeni İsrail Şekeli
1 COP0.00093 ILS
5 COP0.00466 ILS
10 COP0.00933 ILS
20 COP0.01865 ILS
50 COP0.04664 ILS
100 COP0.09327 ILS
250 COP0.23318 ILS
500 COP0.46637 ILS
1000 COP0.93273 ILS
2000 COP1.86547 ILS
5000 COP4.66367 ILS
10000 COP9.32734 ILS