يوان صيني إلى بيزو كولومبي

تحويل CNY إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٥٣٦٬٩٧٧ cop

1.00000 CNY = 536.97700 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

CNY إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 COP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065888.60161.437661.661810.965218.2124
1GBP1.1549311.2311102.3431.660631.919541.1147421.037
1USD0.938250.812282183.13151.34891.559210.905617.088
1INR0.01128650.009771050.012029110.01622610.0187560.01089360.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for يوان صيني

CNY إلى USD

CNY إلى HKD

CNY إلى CAD

CNY إلى EUR

CNY إلى GBP

CNY إلى AUD

CNY إلى INR

CNY إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / البيزو الكولومبي
1 CNY536.97700 COP
5 CNY2684.88500 COP
10 CNY5369.77000 COP
20 CNY10739.54000 COP
50 CNY26848.85000 COP
100 CNY53697.70000 COP
250 CNY134244.25000 COP
500 CNY268488.50000 COP
1000 CNY536977.00000 COP
2000 CNY1073954.00000 COP
5000 CNY2684885.00000 COP
10000 CNY5369770.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Chinese Yuan RMB
1 COP0.00186 CNY
5 COP0.00931 CNY
10 COP0.01862 CNY
20 COP0.03725 CNY
50 COP0.09311 CNY
100 COP0.18623 CNY
250 COP0.46557 CNY
500 COP0.93114 CNY
1000 COP1.86228 CNY
2000 COP3.72456 CNY
5000 COP9.31140 CNY
10000 COP18.62280 CNY