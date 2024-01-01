1 بيزو كولومبي إلى يوان صيني

تحويل COP إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0.00 cny

$1.000 COP = ¥0.001764 CNY

Mid-market exchange rate at 11:43
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COP إلى CNY مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7841.5161.32557.29218.236
1 EUR1.09211.4990.8561.6551.44762.57119.916
1 CAD0.7280.66710.5711.1040.96541.73513.284
1 GBP1.2761.1681.75211.9341.69173.10723.27

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Chinese Yuan RMB
1 COP٠٫٠٠١٧٦ CNY
5 COP٠٫٠٠٨٨٢ CNY
10 COP٠٫٠١٧٦٤ CNY
20 COP٠٫٠٣٥٢٧ CNY
50 COP٠٫٠٨٨١٨ CNY
100 COP٠٫١٧٦٣٥ CNY
250 COP٠٫٤٤٠٨٩ CNY
500 COP٠٫٨٨١٧٧ CNY
1000 COP١٫٧٦٣٥٤ CNY
2000 COP٣٫٥٢٧٠٨ CNY
5000 COP٨٫٨١٧٧٠ CNY
10000 COP١٧٫٦٣٥٤٠ CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / البيزو الكولومبي
1 CNY٥٦٧٫٠٤٢٠٠ COP
5 CNY٢٬٨٣٥٫٢١٠٠٠ COP
10 CNY٥٬٦٧٠٫٤٢٠٠٠ COP
20 CNY١١٬٣٤٠٫٨٤٠٠٠ COP
50 CNY٢٨٬٣٥٢٫١٠٠٠٠ COP
100 CNY٥٦٬٧٠٤٫٢٠٠٠٠ COP
250 CNY١٤١٬٧٦٠٫٥٠٠٠٠ COP
500 CNY٢٨٣٬٥٢١٫٠٠٠٠٠ COP
1000 CNY٥٦٧٬٠٤٢٫٠٠٠٠٠ COP
2000 CNY١٬١٣٤٬٠٨٤٫٠٠٠٠٠ COP
5000 CNY٢٬٨٣٥٬٢١٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 CNY٥٬٦٧٠٬٤٢٠٫٠٠٠٠٠ COP