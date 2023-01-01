بيزو كولومبي إلى جنيه إسترليني

تحويل COP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٢١ gbp

1.00000 COP = 0.00021 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:14 UTC
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COP إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.60531.438351.662580.9647518.2063
1GBP1.155611.23165102.3931.662171.92131.1148721.0394
1USD0.938250.811919183.1351.349551.559940.9051517.0823
1INR0.0112860.009766270.012028610.01623320.01876390.01088770.205477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / جنيه استرليني
1 COP0.00021 GBP
5 COP0.00104 GBP
10 COP0.00207 GBP
20 COP0.00414 GBP
50 COP0.01035 GBP
100 COP0.02070 GBP
250 COP0.05175 GBP
500 COP0.10351 GBP
1000 COP0.20702 GBP
2000 COP0.41403 GBP
5000 COP1.03509 GBP
10000 COP2.07017 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / البيزو الكولومبي
1 GBP4830.53000 COP
5 GBP24152.65000 COP
10 GBP48305.30000 COP
20 GBP96610.60000 COP
50 GBP241526.50000 COP
100 GBP483053.00000 COP
250 GBP1207632.50000 COP
500 GBP2415265.00000 COP
1000 GBP4830530.00000 COP
2000 GBP9661060.00000 COP
5000 GBP24152650.00000 COP
10000 GBP48305300.00000 COP