50 بيزو كولومبي إلى جنيه إسترليني

تحويل COP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

50 cop
0.01 gbp

$1.000 COP = £0.0001925 GBP

Mid-market exchange rate at 11:05
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COP إلى GBP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3720.7841.5151.32457.30118.227
1 EUR1.09311.4990.8561.6561.44762.62119.919
1 CAD0.7290.66710.5711.1040.96541.76613.285
1 GBP1.2761.1681.75111.9341.6973.13323.263

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / جنيه استرليني
1 COP٠٫٠٠٠١٩ GBP
5 COP٠٫٠٠٠٩٦ GBP
10 COP٠٫٠٠١٩٢ GBP
20 COP٠٫٠٠٣٨٥ GBP
50 COP٠٫٠٠٩٦٢ GBP
100 COP٠٫٠١٩٢٥ GBP
250 COP٠٫٠٤٨١١ GBP
500 COP٠٫٠٩٦٢٣ GBP
1000 COP٠٫١٩٢٤٥ GBP
2000 COP٠٫٣٨٤٩٠ GBP
5000 COP٠٫٩٦٢٢٦ GBP
10000 COP١٫٩٢٤٥١ GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / البيزو الكولومبي
1 GBP٥٬١٩٦٫١٤٠٠٠ COP
5 GBP٢٥٬٩٨٠٫٧٠٠٠٠ COP
10 GBP٥١٬٩٦١٫٤٠٠٠٠ COP
20 GBP١٠٣٬٩٢٢٫٨٠٠٠٠ COP
50 GBP٢٥٩٬٨٠٧٫٠٠٠٠٠ COP
100 GBP٥١٩٬٦١٤٫٠٠٠٠٠ COP
250 GBP١٬٢٩٩٬٠٣٥٫٠٠٠٠٠ COP
500 GBP٢٬٥٩٨٬٠٧٠٫٠٠٠٠٠ COP
1000 GBP٥٬١٩٦٬١٤٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 GBP١٠٬٣٩٢٬٢٨٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 GBP٢٥٬٩٨٠٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 GBP٥١٬٩٦١٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ COP