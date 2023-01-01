بيزو كولومبي إلى دولار أمريكي

تحويل COP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٢٥ usd

1.00000 COP = 0.00025 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58 UTC
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COP إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86581.0661588.61881.439041.662610.9643518.2064
1GBP1.15511.23145102.3591.662151.920391.1138321.0292
1USD0.937950.812051183.12041.349751.559450.904517.0768
1INR0.01128430.009769570.012030710.01623850.01876140.01088180.205447

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار أمريكي
1 COP0.00025 USD
5 COP0.00127 USD
10 COP0.00255 USD
20 COP0.00510 USD
50 COP0.01275 USD
100 COP0.02550 USD
250 COP0.06374 USD
500 COP0.12749 USD
1000 COP0.25497 USD
2000 COP0.50994 USD
5000 COP1.27486 USD
10000 COP2.54972 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / البيزو الكولومبي
1 USD3922.00000 COP
5 USD19610.00000 COP
10 USD39220.00000 COP
20 USD78440.00000 COP
50 USD196100.00000 COP
100 USD392200.00000 COP
250 USD980500.00000 COP
500 USD1961000.00000 COP
1000 USD3922000.00000 COP
2000 USD7844000.00000 COP
5000 USD19610000.00000 COP
10000 USD39220000.00000 COP