2,000 بيزو كولومبي إلى دولار أمريكي

تحويل COP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

2,000 cop
0.49 usd

$1.000 COP = $0.0002456 USD

Mid-market exchange rate at 20:34
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COP إلى USD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3720.7831.5151.32457.30718.226
1 EUR1.09311.4990.8561.6561.44762.62619.917
1 CAD0.7290.66710.5711.1040.96541.76813.284
1 GBP1.2761.1681.75111.9341.69173.14723.263

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار أمريكي
1 COP٠٫٠٠٠٢٥ USD
5 COP٠٫٠٠١٢٣ USD
10 COP٠٫٠٠٢٤٦ USD
20 COP٠٫٠٠٤٩١ USD
50 COP٠٫٠١٢٢٨ USD
100 COP٠٫٠٢٤٥٦ USD
250 COP٠٫٠٦١٤١ USD
500 COP٠٫١٢٢٨١ USD
1000 COP٠٫٢٤٥٦٣ USD
2000 COP٠٫٤٩١٢٥ USD
5000 COP١٫٢٢٨١٣ USD
10000 COP٢٫٤٥٦٢٥ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / البيزو الكولومبي
1 USD٤٬٠٧١٫٢٥٠٠٠ COP
5 USD٢٠٬٣٥٦٫٢٥٠٠٠ COP
10 USD٤٠٬٧١٢٫٥٠٠٠٠ COP
20 USD٨١٬٤٢٥٫٠٠٠٠٠ COP
50 USD٢٠٣٬٥٦٢٫٥٠٠٠٠ COP
100 USD٤٠٧٬١٢٥٫٠٠٠٠٠ COP
250 USD١٬٠١٧٬٨١٢٫٥٠٠٠٠ COP
500 USD٢٬٠٣٥٬٦٢٥٫٠٠٠٠٠ COP
1000 USD٤٬٠٧١٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 USD٨٬١٤٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 USD٢٠٬٣٥٦٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 USD٤٠٬٧١٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ COP