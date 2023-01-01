بيزو كولومبي إلى يورو

تحويل COP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٢٤ eur

1.00000 COP = 0.00024 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:14 UTC
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COP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.065888.60531.438351.662580.9647518.2063
1GBP1.155611.23165102.3931.662171.92131.1148721.0394
1USD0.938250.811919183.1351.349551.559940.9051517.0823
1INR0.0112860.009766270.012028610.01623320.01876390.01088770.205477

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى ZAR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / اليورو
1 COP0.00024 EUR
5 COP0.00120 EUR
10 COP0.00239 EUR
20 COP0.00478 EUR
50 COP0.01196 EUR
100 COP0.02392 EUR
250 COP0.05981 EUR
500 COP0.11962 EUR
1000 COP0.23923 EUR
2000 COP0.47846 EUR
5000 COP1.19615 EUR
10000 COP2.39231 EUR
معدلات التحويل اليورو / البيزو الكولومبي
1 EUR4180.07000 COP
5 EUR20900.35000 COP
10 EUR41800.70000 COP
20 EUR83601.40000 COP
50 EUR209003.50000 COP
100 EUR418007.00000 COP
250 EUR1045017.50000 COP
500 EUR2090035.00000 COP
1000 EUR4180070.00000 COP
2000 EUR8360140.00000 COP
5000 EUR20900350.00000 COP
10000 EUR41800700.00000 COP