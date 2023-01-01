بيزو كولومبي إلى دولار كندي

تحويل COP إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٣٤ cad

1.00000 COP = 0.00034 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:13 UTC
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COP إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865351.0658588.59921.438521.663050.9645518.2087
1GBP1.155611.23165102.3811.66231.921751.1146421.0411
1USD0.938250.811919183.12541.349651.560310.90517.0837
1INR0.01128680.00976740.0120310.01623630.01877050.01088720.205517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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COP إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار كندي
1 COP0.00034 CAD
5 COP0.00172 CAD
10 COP0.00344 CAD
20 COP0.00688 CAD
50 COP0.01721 CAD
100 COP0.03441 CAD
250 COP0.08603 CAD
500 COP0.17206 CAD
1000 COP0.34412 CAD
2000 COP0.68825 CAD
5000 COP1.72062 CAD
10000 COP3.44123 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / البيزو الكولومبي
1 CAD2905.94000 COP
5 CAD14529.70000 COP
10 CAD29059.40000 COP
20 CAD58118.80000 COP
50 CAD145297.00000 COP
100 CAD290594.00000 COP
250 CAD726485.00000 COP
500 CAD1452970.00000 COP
1000 CAD2905940.00000 COP
2000 CAD5811880.00000 COP
5000 CAD14529700.00000 COP
10000 CAD29059400.00000 COP