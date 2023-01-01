بيزو كولومبي إلى دولار أسترالي

تحويل COP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cop
٠٫٤٠ aud

1.00000 COP = 0.00040 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:11 UTC
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COP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 COP → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86521.065688.58281.438131.662530.964818.2069
1GBP1.155811.23145102.371.661961.921291.1151221.0407
1USD0.938450.812051183.12951.34961.560180.905417.0861
1INR0.01128890.00976850.012029410.01623490.01876810.01089140.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار أسترالي
1 COP0.00040 AUD
5 COP0.00199 AUD
10 COP0.00398 AUD
20 COP0.00796 AUD
50 COP0.01989 AUD
100 COP0.03978 AUD
250 COP0.09945 AUD
500 COP0.19890 AUD
1000 COP0.39780 AUD
2000 COP0.79561 AUD
5000 COP1.98901 AUD
10000 COP3.97803 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / البيزو الكولومبي
1 AUD2513.81000 COP
5 AUD12569.05000 COP
10 AUD25138.10000 COP
20 AUD50276.20000 COP
50 AUD125690.50000 COP
100 AUD251381.00000 COP
250 AUD628452.50000 COP
500 AUD1256905.00000 COP
1000 AUD2513810.00000 COP
2000 AUD5027620.00000 COP
5000 AUD12569050.00000 COP
10000 AUD25138100.00000 COP