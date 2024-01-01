5,000 بيزو كولومبي إلى دولار أسترالي

تحويل COP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 cop
1.86 aud

$1.000 COP = A$0.0003722 AUD

Mid-market exchange rate at 11:02
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COP إلى AUD مخطط التحويل

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3720.7841.5151.32557.29918.226
1 EUR1.09311.4990.8561.6561.44762.60819.915
1 CAD0.7290.66710.5711.1040.96541.76213.284
1 GBP1.2761.1681.75111.9341.6973.11723.257

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار أسترالي
1 COP٠٫٠٠٠٣٧ AUD
5 COP٠٫٠٠١٨٦ AUD
10 COP٠٫٠٠٣٧٢ AUD
20 COP٠٫٠٠٧٤٤ AUD
50 COP٠٫٠١٨٦١ AUD
100 COP٠٫٠٣٧٢٢ AUD
250 COP٠٫٠٩٣٠٥ AUD
500 COP٠٫١٨٦٠٩ AUD
1000 COP٠٫٣٧٢١٩ AUD
2000 COP٠٫٧٤٤٣٧ AUD
5000 COP١٫٨٦٠٩٤ AUD
10000 COP٣٫٧٢١٨٧ AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / البيزو الكولومبي
1 AUD٢٬٦٨٦٫٨٢٠٠٠ COP
5 AUD١٣٬٤٣٤٫١٠٠٠٠ COP
10 AUD٢٦٬٨٦٨٫٢٠٠٠٠ COP
20 AUD٥٣٬٧٣٦٫٤٠٠٠٠ COP
50 AUD١٣٤٬٣٤١٫٠٠٠٠٠ COP
100 AUD٢٦٨٬٦٨٢٫٠٠٠٠٠ COP
250 AUD٦٧١٬٧٠٥٫٠٠٠٠٠ COP
500 AUD١٬٣٤٣٬٤١٠٫٠٠٠٠٠ COP
1000 AUD٢٬٦٨٦٬٨٢٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 AUD٥٬٣٧٣٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 AUD١٣٬٤٣٤٬١٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 AUD٢٦٬٨٦٨٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ COP