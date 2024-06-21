تحويل USD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أمريكي إلى بيزو كولومبي

5 usd
20,735 cop

$1.000 USD = $4,147 COP

Mid-market exchange rate at 20:34
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63311.9130.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.6950.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.4760.991116.67610.6830.5775.313.222

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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USD إلى MXN

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / البيزو الكولومبي
1 USD٤٬١٤٧٫٠٠٠٠٠ COP
5 USD٢٠٬٧٣٥٫٠٠٠٠٠ COP
10 USD٤١٬٤٧٠٫٠٠٠٠٠ COP
20 USD٨٢٬٩٤٠٫٠٠٠٠٠ COP
50 USD٢٠٧٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
100 USD٤١٤٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
250 USD١٬٠٣٦٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
500 USD٢٬٠٧٣٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
1000 USD٤٬١٤٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 USD٨٬٢٩٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 USD٢٠٬٧٣٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 USD٤١٬٤٧٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار أمريكي
1 COP٠٫٠٠٠٢٤ USD
5 COP٠٫٠٠١٢١ USD
10 COP٠٫٠٠٢٤١ USD
20 COP٠٫٠٠٤٨٢ USD
50 COP٠٫٠١٢٠٦ USD
100 COP٠٫٠٢٤١١ USD
250 COP٠٫٠٦٠٢٨ USD
500 COP٠٫١٢٠٥٧ USD
1000 COP٠٫٢٤١١٤ USD
2000 COP٠٫٤٨٢٢٨ USD
5000 COP١٫٢٠٥٦٩ USD
10000 COP٢٫٤١١٣٨ USD