دولار أسترالي إلى بيزو كولومبي

تحويل AUD إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٢٬٥٢٤٬٧٩٠ cop

1.00000 AUD = 2524.79000 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:55 UTC
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AUD إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065188.32341.435441.654520.95818.2078
1GBP1.1575411.23285102.2341.661511.915111.1089221.0754
1USD0.93890.811129182.9251.34771.55340.8994517.0949
1INR0.0113220.009781470.012059110.0162520.01873260.01084650.206149

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / البيزو الكولومبي
1 AUD2524.79000 COP
5 AUD12623.95000 COP
10 AUD25247.90000 COP
20 AUD50495.80000 COP
50 AUD126239.50000 COP
100 AUD252479.00000 COP
250 AUD631197.50000 COP
500 AUD1262395.00000 COP
1000 AUD2524790.00000 COP
2000 AUD5049580.00000 COP
5000 AUD12623950.00000 COP
10000 AUD25247900.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار أسترالي
1 COP0.00040 AUD
5 COP0.00198 AUD
10 COP0.00396 AUD
20 COP0.00792 AUD
50 COP0.01980 AUD
100 COP0.03961 AUD
250 COP0.09902 AUD
500 COP0.19804 AUD
1000 COP0.39607 AUD
2000 COP0.79215 AUD
5000 COP1.98036 AUD
10000 COP3.96073 AUD