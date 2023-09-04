5 ريال برازيلي إلى بيزو كولومبي

تحويل BRL إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

٥ brl
٤٬١٠٦٫٠٧ cop

1.00000 BRL = 821.21300 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.07889.14761.465431.668340.954118.3912
1GBP1.1686311.2598104.1821.712571.94971.1149921.4928
1USD0.927650.793777182.69721.35941.547630.8850517.0605
1INR0.01121740.009598590.012092310.01643830.01871440.01070230.206301

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / البيزو الكولومبي
1 BRL821.21300 COP
5 BRL4106.06500 COP
10 BRL8212.13000 COP
20 BRL16424.26000 COP
50 BRL41060.65000 COP
100 BRL82121.30000 COP
250 BRL205303.25000 COP
500 BRL410606.50000 COP
1000 BRL821213.00000 COP
2000 BRL1642426.00000 COP
5000 BRL4106065.00000 COP
10000 BRL8212130.00000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الريال البرازيلي
1 COP0.00122 BRL
5 COP0.00609 BRL
10 COP0.01218 BRL
20 COP0.02435 BRL
50 COP0.06089 BRL
100 COP0.12177 BRL
250 COP0.30443 BRL
500 COP0.60886 BRL
1000 COP1.21771 BRL
2000 COP2.43542 BRL
5000 COP6.08855 BRL
10000 COP12.17710 BRL