1 بيزو كولومبي إلى ريال برازيلي

تحويل COP إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1 cop
0.00 brl

$1.000 COP = R$0.001353 BRL

Mid-market exchange rate at 11:31
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COP إلى BRL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7841.5151.32557.29418.225
1 EUR1.09211.4990.8561.6551.44762.57419.904
1 CAD0.7290.66710.5711.1040.96541.7413.277
1 GBP1.2761.1681.75211.9341.69173.1123.256

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian peso

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / الريال البرازيلي
1 COP٠٫٠٠١٣٥ BRL
5 COP٠٫٠٠٦٧٦ BRL
10 COP٠٫٠١٣٥٣ BRL
20 COP٠٫٠٢٧٠٦ BRL
50 COP٠٫٠٦٧٦٤ BRL
100 COP٠٫١٣٥٢٩ BRL
250 COP٠٫٣٣٨٢١ BRL
500 COP٠٫٦٧٦٤٣ BRL
1000 COP١٫٣٥٢٨٥ BRL
2000 COP٢٫٧٠٥٧٠ BRL
5000 COP٦٫٧٦٤٢٥ BRL
10000 COP١٣٫٥٢٨٥٠ BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / البيزو الكولومبي
1 BRL٧٣٩٫١٧٩٠٠ COP
5 BRL٣٬٦٩٥٫٨٩٥٠٠ COP
10 BRL٧٬٣٩١٫٧٩٠٠٠ COP
20 BRL١٤٬٧٨٣٫٥٨٠٠٠ COP
50 BRL٣٦٬٩٥٨٫٩٥٠٠٠ COP
100 BRL٧٣٬٩١٧٫٩٠٠٠٠ COP
250 BRL١٨٤٬٧٩٤٫٧٥٠٠٠ COP
500 BRL٣٦٩٬٥٨٩٫٥٠٠٠٠ COP
1000 BRL٧٣٩٬١٧٩٫٠٠٠٠٠ COP
2000 BRL١٬٤٧٨٬٣٥٨٫٠٠٠٠٠ COP
5000 BRL٣٬٦٩٥٬٨٩٥٫٠٠٠٠٠ COP
10000 BRL٧٬٣٩١٬٧٩٠٫٠٠٠٠٠ COP