10 آلاف بيزو كولومبي إلى بيزو فلبيني

تحويل COP إلى PHP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 cop
141.27 php

$1.000 COP = ₱0.01413 PHP

Mid-market exchange rate at 13:25
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COP إلى PHP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9151.3730.7831.5161.32557.28218.195
1 EUR1.09311.50.8561.6561.44862.59419.882
1 CAD0.7280.66710.571.1040.96541.7213.252
1 GBP1.2771.1691.75411.9361.69273.15723.238

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى بيزو فلبيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى PHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Philippine Peso
1 COP٠٫٠١٤١٣ PHP
5 COP٠٫٠٧٠٦٤ PHP
10 COP٠٫١٤١٢٧ PHP
20 COP٠٫٢٨٢٥٤ PHP
50 COP٠٫٧٠٦٣٦ PHP
100 COP١٫٤١٢٧١ PHP
250 COP٣٫٥٣١٧٨ PHP
500 COP٧٫٠٦٣٥٥ PHP
1000 COP١٤٫١٢٧١٠ PHP
2000 COP٢٨٫٢٥٤٢٠ PHP
5000 COP٧٠٫٦٣٥٥٠ PHP
10000 COP١٤١٫٢٧١٠٠ PHP
معدلات التحويل Philippine Peso / البيزو الكولومبي
1 PHP٧٠٫٧٨٦٠٠ COP
5 PHP٣٥٣٫٩٣٠٠٠ COP
10 PHP٧٠٧٫٨٦٠٠٠ COP
20 PHP١٬٤١٥٫٧٢٠٠٠ COP
50 PHP٣٬٥٣٩٫٣٠٠٠٠ COP
100 PHP٧٬٠٧٨٫٦٠٠٠٠ COP
250 PHP١٧٬٦٩٦٫٥٠٠٠٠ COP
500 PHP٣٥٬٣٩٣٫٠٠٠٠٠ COP
1000 PHP٧٠٬٧٨٦٫٠٠٠٠٠ COP
2000 PHP١٤١٬٥٧٢٫٠٠٠٠٠ COP
5000 PHP٣٥٣٬٩٣٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 PHP٧٠٧٬٨٦٠٫٠٠٠٠٠ COP