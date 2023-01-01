10 بيزو تشيلي إلى بيزو كولومبي

تحويل CLP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ clp
٤٧٫٤٧ cop

1.00000 CLP = 4.74737 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:39 UTC
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CLP إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854951.080189.33081.467961.671080.95518.5076
1GBP1.1696611.26335104.4871.717021.954591.1170221.6476
1USD0.925850.791546182.7061.35911.547150.884217.1351
1INR0.01119440.00957060.01209110.01643290.01870660.01069090.207181

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / البيزو الكولومبي
1 CLP4.74737 COP
5 CLP23.73685 COP
10 CLP47.47370 COP
20 CLP94.94740 COP
50 CLP237.36850 COP
100 CLP474.73700 COP
250 CLP1186.84250 COP
500 CLP2373.68500 COP
1000 CLP4747.37000 COP
2000 CLP9494.74000 COP
5000 CLP23736.85000 COP
10000 CLP47473.70000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Chilean Peso
1 COP0.21064 CLP
5 COP1.05322 CLP
10 COP2.10643 CLP
20 COP4.21286 CLP
50 COP10.53215 CLP
100 COP21.06430 CLP
250 COP52.66075 CLP
500 COP105.32150 CLP
1000 COP210.64300 CLP
2000 COP421.28600 CLP
5000 COP1053.21500 CLP
10000 COP2106.43000 CLP