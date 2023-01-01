10 آلاف بيزو تشيلي إلى بيزو كولومبي

تحويل CLP إلى COP بسعر الصرف الحقيقي

10000 clp
47486.10 cop

1.00000 CLP = 4.74861 COP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:40 UTC
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CLP إلى COP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 COP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080389.34841.468181.671390.955318.5104
1GBP1.1695911.26335104.4881.716961.954591.1173121.6469
1USD0.925650.791546182.7071.359051.547150.884417.1345
1INR0.01119210.009570490.012090910.01643210.01870640.01069320.207171

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى بيزو كولومبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و COP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى COP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / البيزو الكولومبي
1 CLP4.74861 COP
5 CLP23.74305 COP
10 CLP47.48610 COP
20 CLP94.97220 COP
50 CLP237.43050 COP
100 CLP474.86100 COP
250 CLP1187.15250 COP
500 CLP2374.30500 COP
1000 CLP4748.61000 COP
2000 CLP9497.22000 COP
5000 CLP23743.05000 COP
10000 CLP47486.10000 COP
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / Chilean Peso
1 COP0.21059 CLP
5 COP1.05294 CLP
10 COP2.10588 CLP
20 COP4.21176 CLP
50 COP10.52940 CLP
100 COP21.05880 CLP
250 COP52.64700 CLP
500 COP105.29400 CLP
1000 COP210.58800 CLP
2000 COP421.17600 CLP
5000 COP1052.94000 CLP
10000 COP2105.88000 CLP