دولار أسترالي إلى بيزو تشيلي

تحويل AUD إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ aud
٥٦٨٬٦١٢ clp

1.00000 AUD = 568.61200 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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AUD إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.065188.32341.435381.654650.95818.2081
1GBP1.1574111.2328102.231.661381.915181.108821.075
1USD0.93890.811162182.9251.347651.553520.8994517.0952
1INR0.0113220.009781870.012059110.01625140.0187340.01084650.206153

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / Chilean Peso
1 AUD568.61200 CLP
5 AUD2843.06000 CLP
10 AUD5686.12000 CLP
20 AUD11372.24000 CLP
50 AUD28430.60000 CLP
100 AUD56861.20000 CLP
250 AUD142153.00000 CLP
500 AUD284306.00000 CLP
1000 AUD568612.00000 CLP
2000 AUD1137224.00000 CLP
5000 AUD2843060.00000 CLP
10000 AUD5686120.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار أسترالي
1 CLP0.00176 AUD
5 CLP0.00879 AUD
10 CLP0.01759 AUD
20 CLP0.03517 AUD
50 CLP0.08793 AUD
100 CLP0.17587 AUD
250 CLP0.43967 AUD
500 CLP0.87933 AUD
1000 CLP1.75867 AUD
2000 CLP3.51734 AUD
5000 CLP8.79335 AUD
10000 CLP17.58670 AUD