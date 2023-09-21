فرنك سويسري إلى بيزو تشيلي

تحويل CHF إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٩٨٠٬٧١٦ clp

1.00000 CHF = 980.71600 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:10 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

CHF إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 CLP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.0640588.23631.434661.656880.9573518.2235
1GBP1.1581411.23235102.1931.661581.918951.1087521.1058
1USD0.93980.811458182.9251.34831.557150.899717.1265
1INR0.01133320.009785440.012059110.01625930.01877780.01084960.20653

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / Chilean Peso
1 CHF980.71600 CLP
5 CHF4903.58000 CLP
10 CHF9807.16000 CLP
20 CHF19614.32000 CLP
50 CHF49035.80000 CLP
100 CHF98071.60000 CLP
250 CHF245179.00000 CLP
500 CHF490358.00000 CLP
1000 CHF980716.00000 CLP
2000 CHF1961432.00000 CLP
5000 CHF4903580.00000 CLP
10000 CHF9807160.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / الفرنك السويسري
1 CLP0.00102 CHF
5 CLP0.00510 CHF
10 CLP0.01020 CHF
20 CLP0.02039 CHF
50 CLP0.05098 CHF
100 CLP0.10197 CHF
250 CLP0.25492 CHF
500 CLP0.50983 CHF
1000 CLP1.01966 CHF
2000 CLP2.03932 CHF
5000 CLP5.09830 CHF
10000 CLP10.19660 CHF