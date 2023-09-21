يوان صيني إلى بيزو تشيلي

تحويل CNY إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
120943 clp

1.00000 CNY = 120.94300 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:57 UTC
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CNY إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865851.065888.60161.437661.661810.965218.2124
1GBP1.1549311.2311102.3431.660631.919541.1147421.037
1USD0.938250.812282183.13151.34891.559210.905617.088
1INR0.01128650.009771050.012029110.01622610.0187560.01089360.205554

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Chilean Peso
1 CNY120.94300 CLP
5 CNY604.71500 CLP
10 CNY1209.43000 CLP
20 CNY2418.86000 CLP
50 CNY6047.15000 CLP
100 CNY12094.30000 CLP
250 CNY30235.75000 CLP
500 CNY60471.50000 CLP
1000 CNY120943.00000 CLP
2000 CNY241886.00000 CLP
5000 CNY604715.00000 CLP
10000 CNY1209430.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / Chinese Yuan RMB
1 CLP0.00827 CNY
5 CLP0.04134 CNY
10 CLP0.08268 CNY
20 CLP0.16537 CNY
50 CLP0.41342 CNY
100 CLP0.82684 CNY
250 CLP2.06709 CNY
500 CLP4.13417 CNY
1000 CLP8.26835 CNY
2000 CLP16.53670 CNY
5000 CLP41.34175 CNY
10000 CLP82.68350 CNY