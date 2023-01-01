روبية هندية إلى بيزو تشيلي

تحويل INR إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

10000 inr
106524 clp

1.00000 INR = 10.65240 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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INR إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063288.16591.433781.655690.957318.2139
1GBP1.1580811.2312102.0971.660331.917311.1086321.0919
1USD0.94060.812216182.9251.348551.557270.9004517.1312
1INR0.01134230.009794580.012059110.01626230.01877920.01085860.206587

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Chilean Peso
1 INR10.65240 CLP
5 INR53.26200 CLP
10 INR106.52400 CLP
20 INR213.04800 CLP
50 INR532.62000 CLP
100 INR1065.24000 CLP
250 INR2663.10000 CLP
500 INR5326.20000 CLP
1000 INR10652.40000 CLP
2000 INR21304.80000 CLP
5000 INR53262.00000 CLP
10000 INR106524.00000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / الروبية الهندية
1 CLP0.09388 INR
5 CLP0.46938 INR
10 CLP0.93876 INR
20 CLP1.87751 INR
50 CLP4.69378 INR
100 CLP9.38756 INR
250 CLP23.46890 INR
500 CLP46.93780 INR
1000 CLP93.87560 INR
2000 CLP187.75120 INR
5000 CLP469.37800 INR
10000 CLP938.75600 INR