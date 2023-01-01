روبية إندونيسية إلى بيزو تشيلي

تحويل IDR إلى CLP بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
58013 clp

1.00000 IDR = 0.05801 CLP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:39 UTC
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IDR إلى CLP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 CLP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8681.067288.70451.438961.661270.963418.315
1GBP1.1520711.22955102.1991.657861.913991.1099121.1012
1USD0.937050.813306183.11891.348351.556660.9025517.1617
1INR0.01127340.009784850.01203110.01622190.01872810.01085850.206472

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى بيزو تشيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CLP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى CLP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Chilean Peso
1 IDR0.05801 CLP
5 IDR0.29007 CLP
10 IDR0.58013 CLP
20 IDR1.16026 CLP
50 IDR2.90065 CLP
100 IDR5.80130 CLP
250 IDR14.50325 CLP
500 IDR29.00650 CLP
1000 IDR58.01300 CLP
2000 IDR116.02600 CLP
5000 IDR290.06500 CLP
10000 IDR580.13000 CLP
معدلات التحويل Chilean Peso / الروبية الإندونيسية
1 CLP17.23750 IDR
5 CLP86.18750 IDR
10 CLP172.37500 IDR
20 CLP344.75000 IDR
50 CLP861.87500 IDR
100 CLP1723.75000 IDR
250 CLP4309.37500 IDR
500 CLP8618.75000 IDR
1000 CLP17237.50000 IDR
2000 CLP34475.00000 IDR
5000 CLP86187.50000 IDR
10000 CLP172375.00000 IDR