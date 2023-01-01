5 بيزو تشيلي إلى روبية إندونيسية

تحويل CLP إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

٥ clp
٨٩٫٣٠ idr

1.00000 CLP = 17.86010 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:14 UTC
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CLP إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.078989.26471.467091.671550.954818.5355
1GBP1.1697311.26205104.4181.716141.95531.1168621.682
1USD0.926850.792362182.73681.35981.549310.88517.18
1INR0.01120260.009576890.012086510.01643530.01872570.01069660.207646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / الروبية الإندونيسية
1 CLP17.86010 IDR
5 CLP89.30050 IDR
10 CLP178.60100 IDR
20 CLP357.20200 IDR
50 CLP893.00500 IDR
100 CLP1786.01000 IDR
250 CLP4465.02500 IDR
500 CLP8930.05000 IDR
1000 CLP17860.10000 IDR
2000 CLP35720.20000 IDR
5000 CLP89300.50000 IDR
10000 CLP178601.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Chilean Peso
1 IDR0.05599 CLP
5 IDR0.27995 CLP
10 IDR0.55991 CLP
20 IDR1.11982 CLP
50 IDR2.79954 CLP
100 IDR5.59908 CLP
250 IDR13.99770 CLP
500 IDR27.99540 CLP
1000 IDR55.99080 CLP
2000 IDR111.98160 CLP
5000 IDR279.95400 CLP
10000 IDR559.90800 CLP